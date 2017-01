OM : Ménès explique comment Garcia va sauver le mercato

Dans : OM, Mercato.

Elle n’a pas été facile à aller chercher, mais la victoire à Toulouse en Coupe de France permet de bien lancer l’année 2017 pour l’OM, dans la foulée d’une fin d’année 2016 très satisfaisante.

De quoi apporter un peu de sérénité, surtout par rapport au début de la saison particulièrement confus, et qui a totalement empêché de construire une équipe compétitive lors des premières journées. Progressivement, un collectif se met en place, et pour Pierre Ménès, cela va éviter de faire n’importe quoi au mercato. Car l’OM qui paraissait parti pour boucher les trous en urgence, peut désormais prendre son temps et éviter quelques dépenses injustifiées, grâce au bon travail du technicien français.

« Ce qui me plaît c'est ce que fait Rudi Garcia à l'OM, sans recrutement pour l'instant. Il a modifié des choses, il a trouvé une bonne formule, l'équipe joue très correctement et obtient de bons résultats. Ca va peut-être les inciter à ne pas se précipiter dans un recrutement où les clubs vont essayer de leur refiler des nanards à 20 millions d'euros, parce qu'on voit des rumeurs un peu hallucinantes sur l'OM tous les jours, qui sont en général démenties dans la journée. Rudi Garcia fait vraiment du super-boulot et ça ne m'étonne pas », a confié le consultant de Canal+, qui verrait donc bien Marseille, avec quelques bonnes retouches, continuer sa progression tout au long de la saison.