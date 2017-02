OM : McCourt vise la deuxième étoile européenne sur le maillot !

Dans : OM, Ligue 1.

Frank McCourt a des ambitions pour son Olympique de Marseille et le milliardaire américain ne les cache pas, quitte à passer pour un doux rêveur. Car avant la réception du PSG ce dimanche soir au Vélodrome, le patron de l'OM est certain que grâce à lui et aux moyens financiers qu'il va donner au club phocéen, les rêves les plus fous peuvent se réaliser. Et celui de remporter une deuxième Ligue des champions s'inscrit dans le projet de Frank McCourt.

Sur RMC, le propriétaire de l'Olympique de Marseille va droit au but. « Gagner la Ligue des champions, c’est l’objectif ultime de notre projet. Et tout ce qu’on fait, c’est pour décrocher cette deuxième étoile. Et j’espère, d’autres après. Mais d’abord on se concentre sur la prochaine étoile. C’est qui nous motive, ce qui nous anime, ce qui nous conduit au quotidien. C’est la finalité de toutes nos décisions et ce qui nous unit tous derrière ce projet. C’est possible. C’est un rêve, certes. Mais un rêve réalisable », a confié Frank McCourt, qui a promis de faire venir de « grands joueurs », et peut-être des « stars », du moins si cela vaut le coup pour l’Olympique de Marseille.