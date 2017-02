OM : McCourt promet des stars françaises au mercato !

Dans : OM, Mercato.

La nouvelle direction de l’Olympique de Marseille l’a dit et répété, le dernier mercato hivernal n’était pas le moment idéal pour se renforcer.

On le sait, le mois de janvier sert plutôt à effectuer quelques retouches ou à profiter d’une occasion à saisir. Ce qui n’a pas empêché le club phocéen d’attirer quatre recrues, dont Patrice Evra et Dimitri Payet. Mais à en croire le propriétaire Frank McCourt, ce ne seront pas les seuls internationaux français à rejoindre son « OM Champions Project ». Toujours aussi ambitieux, l’Américain a promis un mercato animé et axé sur les meilleurs joueurs tricolores.

« On sera très actif lors du prochain mercato d'été. Je pense d'ailleurs qu'il est important d'avoir de grands joueurs français qui jouent pour Marseille. Nous devons regarder partout, mais je pense vraiment que quand vous avez une culture comme celle que vous avez en France, avec autant de top talents, cela doit être le premier endroit à regarder. Et pas le dernier, a confié McCourt à l’émission Stade 2, à qu’il a rappelé sa volonté de remporter un titre européen. L'OM est le premier club français à avoir gagné la Ligue des Champions. Il doit être aussi le prochain. C'est mon rêve. » Et visiblement, le dirigeant s’en donnera les moyens.