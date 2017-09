OM : McCourt n'a pas trop craqué financièrement pour Mitroglou

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille avaient prévenu qu'ils ne feraient pas n'importe quoi pour aboutir à la signature d'un attaquant supplémentaire en fin de mercato. Et le document officiel produit par Benfica concernant la vente de Kostas Mitroglou à l'OM confirme qu'effectivement le club phocéen est resté très raisonnable, même s'il a tout de même lâché du lest avec une grosse clause lors des négociations avec la formation portugaise.

Dans un premier temps, Benfica exigeait pas moins de 25ME pour l'attaquant international grec. Mais dans une pièce officielle produite auprès des autorités de la bourse portugaise, on apprend que Kostas Mitroglou a été vendu pour 15ME à l'Olympique de Marseille. Toutefois, l'OM a tout de même accepté de reverser 50% de l'éventuel futur transfert de l'attaquant au Benfica, ce qui n'est pas rien et pourrait constituer au final un gros bonus pour la formation de Lisbonne et un coût supplémentaire très élevé pour Marseille, surtout si Kostas Mitroglou flambe.