OM : McCourt c'est énorme prévient Djorkaeff

Dans : OM, Ligue 1.

Grand spécialiste du football nord-américain, et plus largement des Etats-Unis, Youri Djorkaeff était présent ces derniers jours à Marseille, où son frère vient d’ouvrir un centre sportif. Cela a été l’occasion pour le champion du monde 98 d’évoquer la venue de Frank McCourt aux commandes de l’Olympique de Marseille. Et Youri Djorkaeff l’a confié dans La Provence, le propriétaire américain de l’OM a toutes les qualités qu’il faut pour faire des choses superbes avec le club phocéen. Et le Snake de prévoir un avenir florissant pour l’Olympique de Marseille sauce US.

« Frank McCourt est très connu dans le monde du sport aux États-Unis. Mais vous savez, il ne faut pas se fier aux réputations. Ça me fait bien rire, Donald Trump a mauvaise réputation, pourtant il est président des États-Unis. Je crois que c’est vraiment un plus pour l’OM, il a la mentalité, la structure américaine. Et justement, dans les grands clubs, aujourd’hui, il faut un organigramme pointu. Depuis son arrivée, on voit émerger un vrai grand projet. Sur le terrain, cela prendra plus de temps, mais c’est logique. Sur le papier, c’est clair et net. Je pense que chaque personne sait quoi faire et bien faire à son poste. Je crois que c’est la clé du succès », a confié, dans le quotidien régional, Youri Djorkaeff, visiblement optimiste pour la suite des événements.