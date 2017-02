OM : Maximez Lopez comparé à Samir Nasri par un dirigeant de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Maxime Lopez met des étoiles dans les yeux des supporters de l'Olympique de Marseille qui voient dans le jeune milieu de terrain formé à l'OM une future star du football phocéen et français. Lancé dans le grand bain par Rudi Garcia, qui a tout de suite fait confiance au joueur de 19 ans, tout en le protégeant du gros engouement qu'il suscite, Maxime Lopez est même comparé à Samir Nasri par le responsable de l'association OM, lequelle gère notamment le centre de formation de l'Olympique de Marseille et connaît donc bien les deux joueurs.

« Il me rappelle par la technique et la marge de progression Samir Nasri. J’étais certain de sa réussite avec les pros, il a la tête bien faite, n’a jamais eu peur de rien sur un terrain. Avec la réserve, il était capable de rentrer dans un gaillard deux fois plus grand que lui ! Avec nous, il n’a jamais rechigné à prendre et à mettre des tampons », explique, dans Le Dauphiné, Robert Nazaretian, visiblement enthousiasmé par cette montée en puissance de Maxime Lopez. Sans être désagréable avec Samir Nasri, on espère seulement que la carrière du jeune milieu relayeur de l'OM ne sera pas gâché par des choix douteux...