OM : Maxime Lopez peut oublier le Barça annonce Garcia

Dans : OM, Liga, Mercato.

Titulaire à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Maxime Lopez subit davantage la concurrence depuis le début de l’exercice 2017-2018.

Il faut dire que le milieu de terrain n’est plus aussi influent dans le jeu marseillais. Ce qui incite parfois l’entraîneur Rudi Garcia à privilégier l’impact physique d’André-Frank Zambo Anguissa. Pas de quoi affecter la cote du natif de Marseille, que l’on annonce toujours dans le viseur du FC Barcelone. En effet, le club catalan envisagerait de recruter l’international Espoirs français l’été prochain. Mais le coach de l’OM, alerté par cette rumeur cette semaine, a immédiatement fermé la porte à Lopez.

« Le Barça sur Lopez ? Oui, on m’a dit ça, je ne sais pas si c’est vrai. Max est au cœur du projet de l’OM, a prévenu Garcia. Il fait partie de nos jeunes joueurs, et nous on veut bâtir avec eux, donc on a tout intérêt à garder ces joueurs-là. On veut construire autour de lui. » Reste à savoir si le milieu de 19 ans choisirait le « Champions Project » si les Blaugrana se manifestaient vraiment.