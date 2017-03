OM : Maxime Lopez dévoile son seul secret pour briller à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Très récemment, Zinedine Zidane a dit tout le bien qu'il pensait de Maxime Lopez, le jeune milieu de terrain de l'Olympique de Marseille devenu un titulaire indiscutable depuis que Rudi Garcia a pris les commandes de l'OM l'automne dernier. Mais, là où d'autres se seraient emballés, Maxime Lopez est lui resté très zen, conscient qu'il avait encore beaucoup de choses à montrer avant de prétendre être un joueur incontournable du football français.

Au micro de RTL, Maxime Lopez a reconnu qu'il n'avait pas réellement de secret pour expliquer sa progression. « Les propos de Zinedine Zidane c’est flatteur, mais après c’est à moi de garder la tête sur les épaules et de continuer à travailler. Je sais que le chemin est encore long. Chaque jour à l’entraînement je me dis qu’il faut que je sois le meilleur et pas que ça y est je suis titulaire. Avec le coach Garcia, il n’y a pas de titulaire indiscutable, tout le monde doit se battre pour mériter sa place le week-end », a fait remarquer Maxime Lopez, histoire de montrer que seul le boulot au quotidien lui permettait d'évoluer positivement dans sa carrière.