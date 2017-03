OM : Maxime Lopez a un grand admirateur au PSG

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Au vu de la démonstration du Paris Saint-Germain (1-5) dimanche dans le Clasico, aucun joueur de l’Olympique de Marseille n’a vraiment tiré son épingle du jeu.

Pas même Maxime Lopez, lui qui a pourtant l’habitude de prendre le jeu à son compte, surtout au Vélodrome. Il faut dire que les Parisiens se méfiaient probablement du milieu de 19 ans, surveillé de près par Unai Emery… En effet, le Minot de l’OM aurait carrément « tapé dans l’oeil » de l’entraîneur du PSG avant la rencontre !

Mais que les supporters marseillais se rassurent, on ne parle pas d’un intérêt du club francilien en vue du mercato estival. De plus, on imagine mal le pur produit marseillais passer chez le rival après sa prolongation jusqu’en 2021 le mois dernier. En tout cas, cette admiration prouve que Lopez, notamment convoité par le FC Barcelone, a vraiment la cote auprès des plus grands entraîneurs européens.