OM : Maxime Lopez a corrigé un défaut, sa carrière explose

Dans : OM, Ligue 1.

C'est la révélation des derniers mois de l'année 2016 côté Olympique de Marseille, Maxime Lopez a pris une place importante au sein de l'effectif de Rudi Garcia, là où Franck Passi faisait l'impasse sur ce minot. Cependant, il serait trop facile de tout mettre sur le dos de l'ancien entraîneur de l'OM. Car Maxime Lopez devait corriger certaines choses avant de pouvoir prétendre devenir un cador de Marseille.

Dans Aujourd'hui en France, Ludovic Batelli, sélectionneur de l'équipe de France U20, explique qu'il suivait depuis 2014 Maxime Lopez, mais qu'il attendait une chose avant de pouvoir compter sur lui. Et cette chose étant corrigée, la fusée Maxime Lopez décolle. « On le suit depuis deux saisons. C’était déjà un joueur avec un potentiel technique très intéressant, mais c’était aussi un garçon qui avait besoin de s’apaiser mentalement. Il était impulsif, il maîtrisait mal ses émotions. Le fait d’être passé chez les pros lui a fait beaucoup de bien. J’ai eu des retours à l’intérieur du club, ils m’ont dit qu’il s’était calmé. Ça le rend plus rigoureux, il est plus serein dans son jeu. Il est en train d’éclore. Pour le moment, c’est la bonne surprise de la fin d’année. J’espère que ce sera la révélation de la saison », espère le coach des jeunes tricolores, lequel compte visiblement beaucoup sur Maxime Lopez en 2017. Cela tombe bien, l’Olympique de Marseille aussi.