OM : Marseille voit débarquer l'OL sur une cible en défense

Dans : OM, Mercato, OL.

Très à son avantage lors de cette campagne européenne avec Besiktas, Marcelo a tapé dans l’œil des recruteurs marseillais.

Le Brésilien de 29 ans est suivi depuis plusieurs semaines par l’OM, qui va bouleverser ce secteur de jeu cet été. Car malgré le recrutement de Grégory Sertic, Hubocan, Doria, Rekik voire Fanni devraient partir au mercato pour faire de la place. Et selon Goal, les performances du joueur formé à Santos et depuis passé par la Pologne (Cracovie), les Pays-Bas (PSV Eindhoven), puis l’Allemagne (Hanovre) ont fait l’unanimité au point également de susciter l’intérêt de… l’OL. Comme souvent, les deux clubs olympiens se retrouvent sur une cible en commun.

Mais si l’OM suit régulièrement le joueur lors de ses matchs dans le championnat turc, où Besiktas est en tête, c’est à l’occasion de la préparation de leur confrontation européenne et du match aller que les dirigeants lyonnais ont été séduits par le Brésilien. Et le site sportif annonce même que l’OL aurait déjà pris des contacts avec l’entourage du défenseur central pour savoir si un transfert dès cet été était envisageable. Arrivé en juin 2016 pour 3,5 ME, Marcelo aurait vu son prix quasiment doubler pour atteindre les 5 ME. Pas insurmontable pour les deux clubs tricolores, qui cherchent toujours la bonne paire en défense centrale.