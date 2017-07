OM : Marseille vend un joueur en Ligue 2

Dans : OM, Mercato, Ligue 2.

L'Olympique de Marseille continue à faire de la place au sein de son vestiaire, l'effectif phocéen étant très important. Et ce vendredi, l'OM a annoncé le transfert de Julien Fabri. « Prêté lors des deux dernières saisons à Bourg-Péronnas, Julien Fabri, gardien de but formé à l’OM, s’est engagé ce vendredi matin avec le Stade Brestois, cinquième de Ligue 2 en 2016-17. L’ensemble de l’Olympique de Marseille le remercie pour ce qu’il a fait au cours des nombreuses années passées au club et lui souhaite bonne chance sous ses nouvelles couleurs », précise l’Olympique de Marseille.