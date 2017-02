Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Une semaine après la défaite à Metz, l'Olympique de Marseille s'est encore une fois incliné loin du Vélodrome. A la Beaujoire, l'OM a semblé parfois totalement hors du coup, et cela René Malleville ne l'accepte pas. Sur Le Phocéen, le célèbre supporter marseillais a dit sa colère après cette grosse déconvenue face à Nantes. Et pour lui, l'Olympique de Marseille pourrait bien prendre cher face au PSG si le club provençal ne hausse pas très sérieusement le ton.

« Dire que j’ai les boules c’est un euphémisme (…) Je ne conçois pas que quand on est joueur à l’OM on ait les attitudes que j’ai vues dimanche. Et de la part de tout le monde. Hormis Gomis, qui a été le meilleur joueur et qui en plus s’est blessé. Je me fais du souci, car contre le Paris Saint-Germain il ne sera pas là, c’est une catastrophe. En espérant que Njie soit en pleine bourre, mais de toute façon, il a rien fait à la CAN. Mais, là quand je vois le deuxième but de Nantes….oh les gars mais vous n’avez pas honte ? Comment on peut se dire joueur de foot quand on prend des buts comme ça ? Dis-moi Rudi, y’a pas moyen de changer un peu cette charnière centrale qui a montré ses limites. On a acheté Evra et Sertic, mais Sertic il fait quoi sur le banc ? (…) Toi Tonton Pat, quand tu as signé j’étais le plus heureux, car tu allais amener ton expérience et ta gnaque dans le vestiaire. Mais là excusez-moi, tu as chié dans la colle comme les autres (…) Là, il y a une faute professionnelle de tout le monde. Après Metz, on a repris que dalle. Si on joue comme ça contre le PSG on va se faire désosser… », prévient un René Malleville, très très agacé.