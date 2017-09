OM : Marseille va défier une défense gruyère au Vélodrome

Dans : OM, Europa League.

Jeudi soir, l’Olympique de Marseille tentera de relever la tête à l’occasion de son premier match de groupes d’Europa League au Stade Vélodrome face aux Turcs de Konyaspor.

Et si la défense olympienne ne rassure guère ces derniers jours, ce constat est également valable pour le futur adversaire de l’OM. Désormais à Alanyaspor, Lamine Gassama a battu le futur adversaire de l’OM ce week-end (2-0). Selon lui, la défense centrale bien fébrile de Konyaspor pourrait aider Marseille à se relancer.

« Lents et fébriles en défense centrale »

« Je les trouve assez fébriles en défense centrale. C’est le point où ils ont le plus de difficultés, ils sont costauds mais un peu lents. On a marqué sur pénalty et un but de l’un des centraux contre son camp. En revanche, l’un des deux monte sur les coups de pied arrêtés où ils ne sont pas mal, il faut faire attention » a confié à La Provence l’international sénégalais né à Marseille. Valère Germain, Dimitri Payet et Florian Thauvin sont prévenus…