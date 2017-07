OM : Marseille toujours cité pour ce buteur français à l'abandon

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Dans l’impasse à Chelsea, Loïc Rémy va quitter le club cet été. Prêté à Crystal Palace la saison dernière, l’avant-centre de 30 ans n’a disputé que 8 rencontres. Selon les informations de nos confrères de Sky Sports, la carrière de l’ancien buteur de l’OGC Nice devrait prendre un nouveau tournant cet été. Un départ est plus que jamais envisagé et trois clubs auraient déjà pris des renseignements : Everton, Southampton et… Marseille.

Une rumeur assez improbable quand on sait que l’OM recherche un grand buteur, complémentaire de Valère Germain mais également capable d’évoluer seul en pointe la saison prochaine. Surtout, le recrutement olympien démontre que les paris, ce sera pour plus tard en Provence. En effet, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ne se sont attachés que les services de « valeurs sures » depuis le début du mercato (Germain, Rami, Luiz Gustavo...). Toujours selon les informations de Sky Sports, Loïc Rémy aurait la volonté de poursuivre sa carrière en Grande-Bretagne. Reste à voir si les formations de Premier League se précipiteront pour lui proposer un contrat dans les prochaines semaines.