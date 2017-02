OM : Marseille se voit au niveau du PSG qui a atomisé le Barça

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Neuf jours avant le Classique contre le Paris Saint-Germain, Morgan Sanson s'est confié sur les chances de victoire de l'Olympique de Marseille.

Mardi, le club de la capitale française a frappé un très grand coup sur la planète football. En atomisant le FC Barcelone au Parc des Princes (4-0), Paris a réalisé l'un des meilleurs matchs de son histoire en Ligue des Champions. Cette très grande performance fait l'unanimité, et même du côté de Marseille, où Morgan Sanson a notamment été impressionné par le PSG. Mais ce n'est pas pour autant que le milieu de terrain marseillais n'aura pas d'ambition dans le Classico du Vélodrome, le 26 février prochain. Si l'OM est dans le dur, avec quatre défaites en six matchs de Ligue 1 en 2017, Sanson y croit, et le 0-0 du match aller, pour le premier match de Rudi Garcia en octobre, laisse des espoirs...

« J’ai été surpris par le match du PSG contre le Barça, je dois l'avouer. Par l’intensité déployée, par les courses de tous les joueurs. Peu de gens les voyaient gagner 4-0 contre le Barça, c’était un très beau match à regarder. Ça ne fait pas peur, ça donne envie de les rencontrer. On sait ce qu'on peut faire au Vélodrome. On peut rivaliser avec tout le monde, on peut rivaliser avec eux. Ils vont avoir beaucoup de confiance. Ça sera à nous de répondre. Ce sera un match certes compliqué, mais à notre portée », a lancé, en conférence de presse avant le match contre Rennes, Sanson, qui estime donc que l'OM aura sa chance lors du choc contre le PSG.