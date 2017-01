OM : Marseille se défend d'être à des années-lumière de l’OL et l’ASM

Dans : OM, Ligue 1, OL, Monaco.

En deux matchs, la belle série de Marseille s’est effondrée, avec deux défaites assez lourdes contre Monaco (1-4) et Lyon (1-3). La remontée au classement s’est donc interrompue, ce qui n’a pas totalement plombé le moral des joueurs de Rudi Garcia. La preuve avec ces propos de Rémy Cabella, qui estime qu’il ne faut pas non plus reléguer l’OM au second plan, car l’écart avec Lyon et Monaco n'est pour lui pas si important que cela. Quelques retouches au mercato et du travail, et la formation phocéenne pourrait encore faire parler d’elle annonce l’ancien de Newcastle.

« On a accusé le coup le soir du match à Lyon, plus les jours d’après. On a joué face à de belles équipes qui font partie du Top 4. Il ne faut pas tout mettre sur la défense, c’est comme ça qu’on apprend. Je sais qu’on a un groupe de qualité, mais qui est en reconstruction, ou en construction, par rapport à Lyon ou Monaco. Il ne faut pas lâcher, y croire, on rejoue d’ailleurs Lyon dès mardi en Coupe. Montpellier arrive au Vélodrome, c’est impératif de gagner. Je ne pense pas que des équipes comme Lyon ou Monaco ont été 10 fois supérieures à nous sur les derniers matches. Si des joueurs d’expérience peuvent arriver, ce peut être une bonne chose », a souligné Rémy Cabella, persuadé que l’OM ne doit pas aborder le match face à Lyon en position de faiblesse.