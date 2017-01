OM : Marseille s’est un peu emballé avec André Silva

Dans : OM, Mercato.

A la recherche d’un attaquant de pointe pour épauler Bafétimbi Gomis, l’Olympique de Marseille s’intéresse au Portugais André Silva (21 ans), indique le journal Record.

Mais le club phocéen est loin d’être le seul sur ce dossier. Auteur de 10 buts en championnat cette saison, l’avant-centre du FC Porto a tapé dans l’oeil des cadors européens qui auront les moyens de se rapprocher de sa clause libératoire, à savoir 60 M€ ! Autant de paramètres qui rendent le journaliste William Perreira pessimiste pour l’OM.

« Il est annoncé dans de très grands clubs, comme le Real Madrid la semaine dernière, Manchester United ou d'autres, mais pour le moment on ne parle pas de la France, a confié au Phocéen notre confrère basé au Portugal. Ce qui est sûr, c'est qu'il est considéré comme un futur crack. Il a débarqué en sélection après l'Euro, et il est déjà à 4 buts en 5 matchs en jouant aux côtés de Cristiano Ronaldo, ce qui n'est pas rien. Même chose à Porto où il fait la différence alors qu'il est livré à lui même, car l'équipe ne tourne pas bien. »

Un profil à la Lewandowski

« Porto ne le lâchera pas pour rien, on les connaît, même si les clauses ne veulent pas dire grand-chose. Mais, vu qu'ils ne gagnent pas de titre en ce moment, ils ne le lâcheront pas pour "peanuts", d'autant qu'il est vraiment la grosse sensation du foot portugais en ce moment, a-t-il prévenu. (...) Il est grand, costaud, et très mobile. C'est pour ça qu'il est impressionnant, il sait tout faire. Il avait quelques lacunes l'an dernier sur le plan technique, mais il a énormément progressé cette saison. Il est toujours bien placé et il met des buts de renards. Il a le profil d'un Lewandowski au Bayern. » Probablement une piste à oublier pour l’OM, d'autant que le joueur est sous contrat jusqu'en 2021.