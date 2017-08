OM : Marseille réussit son coup, Abdennour débarque !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Désireux de renforcer sa défense, l’OM a pris des renseignements au sujet de Nicolas Isimat-Mirin (PSV Eindhoven), mais c’est bien Aymen Abdennour qui devrait rejoindre la cité phocéenne.

La débâcle de dimanche soir face à l’AS Monaco ne laissait plus le choix aux décideurs olympiens : il fallait recruter en défense centrale pour former une charnière compétitive avec Adil Rami, forfait à Louis II. Selon RMC Sport, ce renfort tant attendu devrait bien être Aymen Abdennour, encore très proche de rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg lundi soir. Dès jeudi, l’OM a commencé à réfléchir à la possibilité de recruter le défenseur central du FC Valence. Au cours d’une réunion à la Commanderie lundi après-midi entre Zubizarreta, Eyraud et Garcia, la direction olympienne a entériné la décision de recruter l’ancien Monégasque.

Signature à l'OM dès mardi soir ?

De son côté, le joueur n’attendait que ça. Depuis plusieurs heures, il joue la montre avec le Zénith en espérant un signe de l’OM. Joint par RMC, un proche de la direction olympienne a confirmé l’imminence du transfert d’Aymen Abdennour à l’OM (transfert ou prêt). Selon Yahoo Sport, le joueur s’est même envolé de Rome, où il avait passé sa visite médicale pour le club russe, direction Marseille, où il est attendu en fin de matinée. La signature du joueur et l’officialisation de celle-ci devrait intervenir dans la soirée, alors même que Lille, Everton, Crystal Palace et West Ham souhaitaient s’attacher ses services.