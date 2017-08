OM : Marseille ressort une ancienne piste pour son buteur

Dans : OM, Mercato.

Toujours en quête d’un attaquant, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes dans l’espoir de parvenir à un accord.

Après les Giroud, Bacca, Jovetic, Bony, Janssen et bien d’autres, le club phocéen s’intéresserait à l’Argentin de l’Atlético Madrid Luciano Vietto. Là encore, il faut s’attendre à un dossier complexe à cause de la concurrence. L’OM aura peut-être plus de chances avec son énième cible Arkadiusz Milik (23 ans), cité par Infosport+ et déjà convoité par le passé. A l’époque, l’international polonais n’avait pas encore rejoint Naples pour 32 millions d’euros.

Bien sûr, l’avant-centre athlétique (1,86m), qui possède le profil recherché par le coach Rudi Garcia, ne coûterait plus aussi cher. Après d’excellents débuts en Serie A l’été dernier, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam avait été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. De quoi pousser Milik sur le banc à son retour en avril dernier, puis dans la rubrique mercato de l’OM.