OM : Marseille proche de rafler la mise pour Amavi !

De retour dans le couloir gauche de la défense olympienne dimanche soir contre Dijon après avoir été remplaçant face à Ostende, Patrice Evra a livré une prestation satisfaisante au Stade Vélodrome. Prudent offensivement, l’ancien défenseur de la Juventus Turin a parfaitement géré l’aspect défensif. De quoi forcément rassurer Rudi Garcia après le match aller face aux Belges d’Ostende, durant lequel l’international français avait été particulièrement en difficulté. Cela n’empêche pas le staff phocéen de continuer à penser qu’un latéral gauche de plus, davantage offensive et plus jeune, ne serait pas de trop.

Ainsi, comme révélé en fin de semaine dernière, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Jordan Amavi. Une information confirmée ce lundi matin par L’Equipe, qui indique même que les dirigeants olympiens se montrent « optimistes » en interne quant à une finalisation rapide du dossier. Selon le quotidien national, l’offre de prêt avec option d’achat quasi-automatique de 10ME pourrait faire mouche auprès d’Aston Villa. De son côté, l’ancien Niçois serait convaincu par le projet de l’OM et semble prêt à dire oui malgré le léger intérêt du Gym, mais surtout de la Fiorentina. Après Germain, Luiz Gustavo, Rami et Mandanda, l’OM tient peut-être enfin son cinquième renfort estival. Qui présente l’avantage de pouvoir jouer à gauche comme à droite…