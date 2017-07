OM : Marseille proche de boucler l'arrivée de Luiz Gustavo !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Après la signature de Valère Germain en début de semaine, le mercato de l’Olympique de Marseille semble (enfin) s’accélérer. Les décideurs phocéens veulent rapidement boucler les arrivées d’au moins deux renforts défensifs pour combler le départ de William Vainqueur et renforcer une charnière centrale irrégulière et parfois en difficulté. Dans cette optique, Adil Rami est la priorité de l’OM et la signature du joueur de Séville est en bonne voie. Mais en plus de l’international français, Jacques-Henri Eyraud serait proche de conclure l’arrivée de Luiz Gustavo.

Selon les informations de nos confrères de Kicker, l’Olympique de Marseille est clairement le favori pour faire signer le milieu de terrain brésilien de Wolfsburg. Pourtant, les prétendants ne manquent pas : le Milan AC, l’Inter Milan, Schalke 04 et le Paris Saint-Germain sont intéressés. Mais c’est bien Marseille qui a la préférence du joueur de 29 ans. Les négociations sont en cours et pourraient aboutir à une somme comprise entre 10 et 15 ME. Acheté 20 ME en 2013, le joueur n’a plus qu’un an de contrat chez le récent 16e de Bundesliga. Et s'ils parvenaient à boucler l'opération rapidement, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud frapperaient un sacré coup sur le marché des transferts, qui donnerait tout d’un coup de l’ampleur au Champions Project de Frank McCourt.