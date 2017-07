OM : Marseille prêt à délaisser Bacca pour recruter Jovetic

Dans : OM, Mercato, Liga, Serie A.

Empêtré dans les dossiers Olivier Giroud et Carlos Bacca, l'Olympique de Marseille tenterait un dernier baroud d'honneur avec Stevan Jovetic.

Même si le club phocéen a recruté Valère Germain en début de mercato pour renforcer la pointe de son attaque, l'OM a clairement besoin de venir un nouveau buteur cet été pour se lancer sereinement dans la nouvelle saison. Mais ce dossier, qu'Andoni Zubizarreta a pris à bras-le-corps ces derniers jours, est difficile à conclure, surtout que les pistes prioritaires sont tortueuses. La cible principale est Olivier Giroud, mais ce dernier n'est pas emballé à l'idée de quitter Arsenal pour rejoindre Marseille, alors que le dossier Carlos Bacca est en stand-by. Par conséquent, et voyant les jours défiler avant l'entrée en lice en Europa League face à Ostende dans une semaine, le club olympien a relancé la piste Stevan Jovetic en mettant Bacca de côté.

Un temps tout proche du FC Séville, le buteur monténégrin s'éloigne d'un retour en Liga. Selon Estadio Deportivo, le club andalou refuse de payer les 13 ME demandés par l'Inter, et l'OM serait désormais en pole position. D'après les informations du média espagnol, Marseille est maintenant prêt à répondre favorablement aux demandes du club italien. Sauf que le salaire exigé par le joueur de 27 ans (4 ME nets par an) pose toujours problème. Reste désormais à savoir si ce dernier frein va sauter ou pas dans les prochains jours...