OM : Marseille prépare son mercato en Argentine

Dans : OM, Mercato, Foot Mondial.

À la recherche de bonnes affaires lors du prochain marché des transferts, l'Olympique de Marseille garde un œil avisé sur le championnat argentin.

Jacques-Henri Eyraud ne cesse de le répéter : le mercato estival sera très important pour la suite de l'OM Champions Project. La nouvelle direction sportive, menée par Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta, jouera donc gros à l'inter-saison. Si de grands joueurs sont attendus du côté de la Commanderie, le club phocéen envisage aussi de réaliser de jolis coups en enrôlant de jeunes joueurs à fort potentiel. Et c'est donc dans cet objectif-là que Marseille observe de nombreux matchs à travers le monde, et notamment en Argentine.

En effet, selon Golazo Trotter, l'OM « aurait observé Lautaro Martinez du Racing Club ». S'il avoue qu'un club italien est aussi sur les rangs, le responsable des relations internationales du club révèle donc l'intérêt de Marseille pour ce jeune buteur argentin. Auteur de deux buts en 13 matchs de championnat cette saison, l'attaquant de 19 ans fait partie des nouvelles pépites de l'Albiceleste puisqu'il est international U20. Alors que son contrat avec son club formateur court jusqu'en 2020, Martinez est estimé à 3 millions d'euros. Reste désormais à savoir si l'OM tentera le coup...