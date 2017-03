OM : Marseille négocie avec le prochain taulier de sa défense

Dans : OM, Mercato.

Cette fois, l’Olympique de Marseille ne commettra pas les mêmes erreurs. Critiqué pour ses choix pendant le mercato hivernal, le club phocéen réagira forcément cet été.

Il faut s’attendre à voir débarquer au moins un attaquant de pointe, le seul véritable avant-centre Bafétimbi Gomis n’étant pas certain de rester. A ce sujet, on sait que le propriétaire Frank McCourt est prêt à miser jusqu’à 60 millions d'euros sur un buteur de classe mondiale. Mais s’il y a un autre secteur à renforcer, c’est bien la charnière centrale. Certes Rudi Garcia ne manque pas de solutions à ce poste, mais l’entraîneur olympien ne dirait pas « non » à davantage de qualité.

Confirmation avec l’information de Nabil Djellit qui annonce des contacts entre l’OM et le défenseur central du FC Valence Aymen Abdennour (27 ans). « L'Olympique de Marseille pense toujours à Aymen Abdennour et a même récemment discuté, a révélé le journaliste de France Football sur Twitter. Enfin, c'est loin d'être le seul club. Il y a du monde, même en Ligue 1. » Peu utilisé à Valence, le Tunisien, régulièrement annoncé à Marseille, avait laissé de bons souvenirs dans le championnat français après ses passages à Toulouse et Monaco.