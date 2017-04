OM : Marseille n'a rien à voir avec les perquisitions du fisc

Dans : OM, Ligue 1, Premier League.

Ce mercredi, à l'initiative du HM Revenue and Customs, les services fiscaux et douaniers anglais, 180 enquêteurs sont intervenus en Angleterre mais également en France dans le cadre d'un vaste coup de filet sur une fraude qui pourrait avoir coûtée des millions d'euros et qui serait liée au monde du football. De l'autre côté de la Manche, des perquisitions ont eu lieu au siège de Newcastle et à celui de West Ham. Alors forcément, lorsqu'il s'est dit que la France était concernée, les regards se sont tournés vers Marseille, l'OM ayant fait de nombreuses affaires avec ces deux clubs ces dernières années (Thauvin, Payet, Diarra, Ben Arfa, Amalfitano et Cabella).

Mais, selon RMC, du côté de l'Olympique de Marseille, on dément très fermement avoir un lien quelconque avec les perquisitions de ce mercredi et le club affirme avoir vécu une journée très calme, alors que des rumeurs suggéraient la visite d'enquêteurs au siège du club phocéen. Un bruit totalement infondé à priori, des sources proches de l'OM ayant indiqué et précisé que Marseille n'était pas concerné par toute cette histoire.