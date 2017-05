OM : Marseille lance un premier grand ménage

Dans : OM, Mercato.

Alors que la fin de saison approche à grands pas, l'Olympique de Marseille s'apprête à effectuer un dégraissage de ses effectifs, et notamment au sein du centre de formation.

Nommé directeur sportif de l'OM en octobre 2016, Andoni Zubizarreta est venu à Marseille pour faire progresser tout un club. Si sa principale mission se concentre autour du mercato de l'équipe première, le dirigeant espagnol a aussi un rôle clé à jouer auprès du centre de formation. Actuellement en pleine rénovation, l'antichambre du football marseillais va connaître un véritable bouleversement cet été.

En effet, comme le révèle La Provence, dix jeunes joueurs vont quitter l'OM au cours des prochaines semaines. Et les malheureux élus sont Eddy Sylvestre, Mathieu Buech, Léo Libbra, Esteban Goncalves, Lucas Genty, Ambousoirya Mahadi, Ibrahima Guyrassi, Samih Hadji, François Carmona et Heidi Ihamouine. Ce premier grand ménage estival devrait ensuite s'appliquer à l'effectif de Rudi Garcia, qui va aussi connaître de grands changements à l'inter-saison. L'été s'annonce donc chaud et mouvementé du côté de la Commanderie...