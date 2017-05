OM : Marseille joue à un jeu dangereux avec Vainqueur

Dans : OM, Mercato.

Dans l’ombre de certains joueurs offensifs, William Vainqueur (28 ans) s’est rendu indispensable à l’Olympique de Marseille cette saison.

Son volume de jeu et sa capacité à gratter des ballons équilibrent le dispositif de Rudi Garcia, qui souhaite évidemment conserver le milieu prêté par la Roma. De son côté, l’ancien Nantais l’a déjà répété à plusieurs reprises, il souhaite continuer à l’OM. Encore faudrait-il que le club phocéen prenne une décision, ce qui n’est pas encore le cas. Une situation qui semble agacer Vainqueur.

« J'ai déjà assez parlé de ça, je me sens bien à l'OM, on verra plus tard. Ça va se décider... Tout a été dit, le coach m'a fait part de ses envies, ce sont aussi les miennes, maintenant ça va se jouer entre la direction du club, celle de la Roma et mon agent », a réagi le milieu défensif, interrogé sur la passivité des dirigeants marseillais. « Sans commentaire, a-t-il répondu. On a des objectifs communs, on veut attraper cette place européenne, on parlera par la suite. »

D’autres clubs à l’affût

Une réponse qui en dit long sur l’opinion de Vainqueur, tout comme son sourire lorsqu’un journaliste a estimé que le natif de Neuilly-sur-Marne avait le temps avant de décider de son avenir. Car en réalité, le temps presse pour l’OM. Intéressés l’hiver dernier, Villarreal et Southampton ne seront peut-être pas les seuls à solliciter la Roma, prête à vendre son joueur entre 3 et 5 M€ selon L’Equipe. La réunion annoncée entre la direction et la bonne pioche du mercato estival sera décisive.