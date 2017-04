OM : Marseille furieux d'un arbitrage anti-OM

Dans : OM, Ligue 1.

Après le nul concédé vendredi soir à Nancy, et malgré un match globalement moyen face à une formation qui lutte pour se maintenir, les joueurs et le staff de l'Olympique de Marseille tenaient à souligner que l'arbitre n'avait pas vraiment été dans le sens du club phocéen et qu'au moins un pénalty aurait pu être sifflé en faveur de l'OM. Il s'agissait évidemment de la fameuse main, indiscutable, de Julien Cétout dans la surface, même s'il pouvait y avoir un débat sur l'intentionnalité. Quoi qu'il en soit, il n'y aurait pas eu scandale si Nicolas Rainville avait sifflé penalty, et du côté de l'Olympique de Marseille cela agace.

« On perd deux points. Je pense que sur l’ensemble on a fait un bon match. Je pense qu’on mérite d’avoir un penalty, il faut le dire. Que ce soit sur Rémy, ou Clinton en première mi-temps, on mérite d’en avoir un. On n’en a jamais (sic) C’est malheureux, mais c’est comme ça. On est tous très frustrés, on va tous se remettre au travail. On doit attendre de voir le score de Bordeaux, mais on est tous très déçus », fulminait Maxime Lopez, même si l’OM a tout de même eu quatre pénalties en sa faveur cette saison. Interrogé sur ce thème, Dimitri Payet a jugé utile de se taire, l’international tricolore estimant qu’il risque de « prendre une sanction » s'il donnait son avis sur le sujet.