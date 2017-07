OM : Marseille fait un effort décisif pour s'offrir Adil Rami

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Toujours dans l’attente de premiers renforts défensifs, l’Olympique de Marseille semble clairement avoir passé la vitesse supérieure dans ce secteur de jeu au cours des dernières heures. En plus de Luiz Gustavo, dont le transfert dans la cité phocéenne est jugé comme « imminent » par la presse germanique, les décideurs phocéens tentent toujours de convaincre Adil Rami. Le dossier menant à l’international français du FC Séville est en très bonne voie, mais n’est toujours pas bouclé. Selon les informations du journal L’Equipe, l’OM est « très optimiste » quant à la finalisation rapide de ce transfert.

Le quotidien explique en effet que la direction olympienne a proposé au défenseur central des Bleus un niveau de revenu très proche de ce que lui offrirait le Besiktas Istanbul, qui espère également la signature du joueur. Dans les prochaines heures, une rencontre est prévue entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et l’entourage du natif de Fréjus. Au cours de celle-ci, l’OM proposera un contrat de 3 ans au joueur et une décision sera prise par la suite. Concernant les négociations avec le FC Séville, Jacques-Henri Eyraud espère toujours parvenir à descendre l’indemnité de transfert à 4 ME, soit 2 ME de moins que ce que réclament les Andalous.