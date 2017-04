OM : Marseille doit se rendre à l’évidence avec Boubacar Kamara

Dans : OM, Mercato.

Désormais attentif à l’évolution de ses jeunes, l’Olympique de Marseille se dirige vers une grosse déception dans le dossier Boubacar Kamara (17 ans).

Considéré comme l’un des Minots les plus prometteurs, le défenseur central pourrait partir libre cet été puisqu’il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel. C’est pourtant l’une des priorités du club phocéen qui a entamé des discussions depuis plusieurs mois, mais qui refuse de dépasser les limites fixées pour satisfaire les exigences de l'international U18 français. Autrement dit, les deux parties campent sur leurs positions, ce qui n’annonce rien de bon selon l’agent de joueur Yvan Le Mée.

« Kamara ne sera vraisemblablement plus ici, a-t-il annoncé lors du Talk Show du Phocéen. Je ne suis pas son agent, mais on est au mois d'avril, et le joueur n'a pas encore signé aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème... Boutobba avait fait pareil... » En effet, le jeune milieu offensif avait choisi de rejoindre le FC Séville l'été dernier, lui qui était très sollicité, tout comme Kamara à l’approche du mercato estival.