OM : Marseille doit-il déjà trembler pour Luiz Gustavo ?

Dans : OM, Ligue 1.

Luiz Gustavo a fait le bonheur des supporters de l'Olympique de Marseille en signant lors de ce mercato. Et très vite le le milieu de terrain est allé au charbon et s'est imposé, ce qui évidemment est une très bonne chose. Mais certains commencent à se demander si Luiz Gustavo n'est pas totalement en surrégime avec le risque d'exploser physiquement très rapidement. Fabrice Abriel, qui a porté le maillot de l'OM et connaît bien ce poste, ainsi que le profil de Luiz Gustavo, estime que le Brésilien est en grand danger et que l'Olympique de Marseille pourrait rapidement s'en rendre compte.

« Il participe beaucoup à la remontée du ballon, il défend. Mais il est parfois trop bas, parfois trop excentré, ou monte très haut pour faire la différence. Il va faire vingt matches s’il continue à ce rythme, il va exploser ! Sans compter les cartons… Il faudrait des latéraux qui s’intercalent au milieu, du soutien, il abat trop de terrain. Et l'OM n'est jamais aussi fort que lorsque ses milieux jouent entre eux, en circuit, et pas à tour de rôle, en cherchant à faire la passe ou le dribble qui tue », explique celui qui est désormais consultant pour Canal+. En fin tacticien, Rudi Garcia a probablement déjà fait le même constat et saura en tenir compte.