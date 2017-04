OM : Marseille déclenche l'opération Strootman au mercato !

Dans : OM, Mercato, Serie A, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille va faire le spectacle lors du prochain mercato, les dirigeants du club phocéen n'ayant pas caché leur désir de frapper vite et fort sur le marché des transferts afin de renforcer l'équipe mise à la disposition de Rudi Garcia. Et si des dizaines de noms circulent, France-Football affirme ce mardi que l'entraîneur de l'OM a déjà mis un joueur tout en haut de sa liste afin de renforcer son milieu de terrain. Et ce joueur, Rudi Garcia le connaît particulièrement bien puisqu'il l'avait sous ses ordres à la Roma. En effet, ce milieu de terrain tant convoité n'est autre que Kevin Strootman.

Agé de 27 ans, le milieu de terrain international néerlandais arrive à un an de la fin de son contrat avec l'AS Rome, et c'est évidemment le meilleur moment pour négocier son éventuel transfert à l'OM. Mais du côté de l'Olympique de Marseille on sait que les dirigeants de la Roma s'activent pour prolonger Kevin Strootman, tandis que l'Inter Milan serait également entré dans la danse en mettant 40ME sur la table et un contrat de cinq ans pour le milieu de terrain. A Jacques-Henri Eyraud de trouver les bons arguments avec Kevin Strootman, et l'offre financière qui va bien avec son homologue de Rome.