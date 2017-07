OM : Marseille débarque dans le dossier Javi Garcia !

Dans : OM, Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Piste des Girondins de Bordeaux depuis plusieurs semaines maintenant, Javi Garcia n’a toujours pas signé au sein du club au scapulaire. Et pour cause, aucun accord n’a été trouvé entre Stéphane Martin et le Zénith Saint-Pétersbourg, où évolue l’international espagnol depuis 2014. Le salaire colossal du joueur pose problème à Bordeaux, qui souhaite un prêt avec prise en charge partielle du club russe, quand ce dernier souhaite vendre son milieu défensif de 30 ans. La situation est donc bloquée, et un autre club français pourrait en profiter.

Après avoir déjà recruté Luiz Gustavo pour 8 millions d’euros en provenance de Wolfsburg, l’Olympique de Marseille serait proche d’entrer dans la danse. Selon les informations de @Girondinfos, le club olympien s’intéresse bel et bien au numéro 21 du Zénith Saint-Pétersbourg. La piste paraît crédible puisque l’OM a les moyens d’offrir de gros salaires et souhaite toujours renforcer son milieu de terrain, où il n’y a pas de réelle doublure à Luiz Gustavo si ce n’est les polyvalents Grégory Sertic et Boubacar Kamara.