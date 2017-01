OM : Marseille, c'est faible mais ça joue, Riolo aime ça

Dans : OM, Ligue 1.

Une nouvelle fois défait contre un cador du championnat de France dimanche à Lyon (3-1), l'Olympique de Marseille n'est pas en mesure de jouer les places européennes dès cette saison, selon Daniel Riolo.

Dimanche, Marseille passait un nouveau test contre Lyon. Mais comme face à Monaco le week-end précédent (1-4), l'OM n'a pas été la hauteur en concédant une deuxième défaite de suite en Ligue 1. Septième du championnat, le club phocéen, qui se trouve à une petite longueur du Top 5, est désormais plus proche de la zone rouge, située à dix points, que du podium, placé quinze unités au-dessus. Et ce terrible constat fait dire à Daniel Riolo que cet OM en progression sous les ordres de Rudi Garcia va devoir se contenter d'une place dans les dix premiers... avant d'aller voir plus haut à partir de la saison prochaine.

« On le sait depuis le début de la saison, l’OM est une équipe faible qui est à la septième place du classement et c’est formidable qu’elle soit à cette place-là. C’est une équipe qui progresse avec Garcia. Ils nous ont offert un premier quart d’heure incompréhensible de folie, c’était chouette à voir. Le fait qu’ils n’aient pas baissé le pantalon comme face à Monaco, même s’ils pressent un gros score, c’est un état d’esprit que j’ai envie de mettre en avant. Marseille, il ne faut pas trop leur taper dessus, c’est une équipe faible, une défense pareille c’est catastrophique. C’est formidable que cette équipe soit à la septième place. Ils sont en avance sur leur préparation de ce que devra être la saison prochaine. Il faut les féliciter malgré leur deuxième défaite de suite face à des gros qui montre toutes leurs limites », a avoué, sur RMC, Riolo, qui estime donc que l'OM n'a pas encore les capacités de jouer le Top 5 de la Ligue 1, et notamment à cause de sa défense.