OM : Marseille blinde Zambo-Anguissa jusqu'en 2021

Très en vue en Coupe des Confédérations et plutôt à son avantage cette saison, André-Frank Zambo-Anguissa commençait à attirer l’œil des recruteurs européens, qui avaient remarqué que le Camerounais n’avait plus qu’un an de contrat avec l’OM. Deux ans après son arrivée en Provence, le milieu de terrain a toutefois décidé de prolonger l’aventure sur le long terme, en s’engageant jusqu’en juin 2021. De quoi blinder un joueur très prometteur à 21 ans.

« A force de travail, André-Frank Zambo Anguissa a réalisé des progrès significatifs depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille pour s’imposer comme un joueur important de l’effectif olympien. Sa récente convocation et sa performance de haut niveau en sélection du Cameroun lors de la Coupe des confédérations le prouvent et le club est heureux de pouvoir annoncer sa prolongation pour trois années supplémentaires. Il est un bel exemple de réussite pour les jeunes joueurs qui arrivent à Marseille. Nous allons continuer à faire tous les efforts pour mieux détecter et fidéliser les meilleurs jeunes talents africains pour qui l’OM reste un club de référence », a confié Jacques-Henri Eyraud en marge de ce joli coup qui permet à l’OM d’être désormais tranquille dans ce dossier.