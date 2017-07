OM : Marseille avance ses pions pour Wilfried Bony

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Après une semaine folle durant laquelle Steve Mandanda et Adil Rami ont signé à l’OM, le mercato s’est un petit peu calmé en Provence. Maintenant que l’effectif a été renforcé dans chaque ligne avec également les arrivées de Valère Germain et de Luiz Gustavo, la direction phocéenne n’a plus intérêt à se précipiter, mais plutôt à prendre son temps pour ne pas faire d’erreur de casting afin de ne pas tout gâcher dans la dernière ligne droite. Un défenseur central, un milieu de terrain relayeur et un attaquant de pointe sont encore attendus par Rudi Garcia.

Manchester City a fixé le prix de Bony à 15 millions d'euros

Le dossier de l’attaquant est bien évidemment un sujet chaud à Marseille. Longtemps espéré, Olivier Giroud a peu de chances de débarquer. Le joueur n’a pas l’air emballé par un retour en France et Jacques-Henri Eyraud ne devrait pas insister outre mesure. Si le dossier Carlos Bacca a bien été ouvert, l’OM aurait désormais fait de Wilfried Bony (Manchester City) sa priorité selon le 10 Sport. Evalué à 15 millions d’euros, l’international ivoirien de 29 ans est très apprécié par le staff technique de l’OM, persuadé de pouvoir le relancer après deux saisons difficiles…