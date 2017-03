OM : Marseille a trouvé un gardien de but vedette à 20ME !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Yohann Pelé l'a probablement bien compris, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont des ambitions sportives qui feront qu'il ne sera probablement plus le gardien de but titulaire de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Déjà, lors du mercato d'hiver un éventuel come-back de Steve Mandanda, remplaçant à Crystal Palace, avait été évoqué. Mais ce mercredi, c'est du Portugal qu'arrive une nouvelle peu rassurante pour l'actuel portier de l'OM.

En effet, le quotidien sportif portugais A Bola affirme que les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont déjà noué des contacts avec leurs homologues du Sporting afin d'envisager le transfert de Rui Patricio, vainqueur en 2016 de l'Euro dans les buts du Portugal et 12e du dernier Ballon d'Or. Agé de 29 ans, Rui Patricio est une légende au Sporting où il a fait la totalité de sa carrière. Et pour accepter de céder leur gardien de but vedette, les responsables du club de Lisbonne exigeraient une très grosse somme, A Bola affirmant que l'OM était prêt à dépenser 20ME pour faire venir Rui Patricio.