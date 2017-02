OM : Marseille a pris le melon avec son « Champions Project »

Dans : OM, Ligue 1.

Battu à Metz (1-0) puis à Nantes (3-2) lors de ses deux derniers déplacements, l’Olympique de Marseille ne s’attendait sûrement pas à chuter face à ces équipes mal classées.

Grâce un gros recrutement cet hiver, avec les arrivées de Morgan Sanson, Patrice Evra, Dimitri Payet et Grégory Sertic, le club phocéen pensait profiter d’une dynamique positive pour se rapprocher de ses objectifs. C’est d’ailleurs ce que Didier Roustan reproche aux Marseillais, jugés trop sûrs de leurs forces depuis la venue du propriétaire Frank McCourt.

« Les Olympiens sont dans un petit confort, il y a eu cette euphorie avec l'arrivée de McCourt, le président Eyraud qui est parfait dans sa communication, Rudi Garcia, mais quand tu as des joueurs moyens... Il va falloir à mon sens que l'entraîneur donne un coup de pied dans la fourmilière et les plaque un peu au mur, en étant plus dur », a commenté le consultant de L’Equipe sur son blog, avant d’inciter Garcia à imiter l’un de ses prédécesseurs.

Garcia doit devenir plus Loco

« Bielsa par exemple a réussi à faire de Dja Djédjé un avion à réaction, il y a avait cet état d'esprit, a-t-il rappelé. Il avait donné une grinta à ses joueurs que Garcia ne donne pas. Il va falloir que les joueurs aillent plus loin en termes d'état d’esprit. Dans ce domaine, la défaite de Nantes est plus importante que celle de Metz. » L’entraîneur de l’OM sait ce qui lui reste à faire avec Hiroki Sakai...