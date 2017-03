OM : Mandzukic, déjà un riche concurrent pour Marseille

Dans : OM, Mercato, Serie A.

A la recherche d’un attaquant de premier plan pour l’été prochain, l’Olympique de Marseille sait très bien que ce profil est extrêmement rare, et donc d’autant plus précieux.

Parmi les pistes évoquées ces dernières semaines, on retrouve Mario Mandzukic, dont le temps de jeu est secondaire à la Juventus, et en qui Patrice Evra croit beaucoup pour être un renfort de poids de l’attaque de l’OM. Une piste qui a du sens, mais qui sera probablement difficile à conclure. Avec son expérience, son poste et son sens du but, le Croate a des courtisans qui ont le porte-feuilles bien rempli.

C’est le cas de West Ham, qui selon Calcio Mercato pourrait mettre le paquet pour faire venir l’ancien buteur du Bayern Munich et de l’Atlético Madrid. Il faut dire que les Hammers cherchent depuis longtemps un « 9 » et avaient même tenté sans succès de faire venir Carlos Bacca en provenance du Milan AC l’hiver dernier. Autant dire que la concurrence sera rude, notamment sur le plan du salaire, même si l’OM est officiellement prêt à faire un gros effort financier pour obtenir enfin l’avant-centre qui aiderait le club à avancer dans son projet la saison prochaine.