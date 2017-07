OM : Mandanda, Rami... Garcia fait une annonce pour le mercato

Dans : OM, Mercato.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, parle du mercato phocéen après la victoire contre l’Étoile du Sahel en match amical (2-0) : « On cherche encore un gardien, au moins un défenseur central et un attaquant de pointe. Mandanda et Rami ? Ça doit pas être loin de se faire pour certains car Andoni n'est pas là ce soir avec nous pour le match. Sinon, il serait là... », a-t-il déclaré sur Canal+ Sport.