OM : Mamadou Niang demande à McCourt d'acheter Bafé Gomis

Ancien buteur vedette de l'Olympique de Marseille, qu'il avait quitté pour Fenerbahce à la plus grand fureur de Didier Deschamps après le début de saison 2010, Mamadou Niang n'a pas coupé les ponts avec l'OM. Et ce mardi, dans les colonnes de La Provence, l'ancien international sénégalais, désormais âgé de 37 ans, se penche sur les projets d'avenir de l'Olympique de Marseille version Frank McCourt. S'il se dit prêt à jouer un rôle à l'OM, pour peu qu'on lui demande, Mamadou Niang donne un conseil aux dirigeants phocéens, c'est d'obtenir le transfert définitif de Bafé Gomis, actuellement prêté par Swansea.

Car pour l'ancien attaquant, Gomis est le joueur idéal pour l'OM. « Bafé, je le connais très bien, je l’aime beaucoup. C’est un grand attaquant, il a fait parler son expérience à de nombreuses reprises et maintenu l’OM à flots. Il a aussi connu un coup de mou, mais c’est logique dans un club comme l’OM et encore plus quand on est le seul attaquant de pointe disponible. Il a serré les dents malgré la répétition des matches. Il est dans une position délicate. Il ne sait pas de quoi sera fait son avenir, est seulement prêté. Je sais qu’il a envie de rester, parce qu’il aime cette ville et ce club. Il l’a toujours dit, même quand il était à Saint-Etienne. C’est un enfant de la région, l’OM c’est son club de coeur et ça se sent dans son implication cette saison. Il a souvent été critiqué à tort, mais il a su faire taire les critiques. J’espère vraiment qu’il va rester à Marseille », avoue, dans le quotidien régional, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille.