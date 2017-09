OM : Malcom devait signer, Labrune a senti l’arnaque…

Dans : OM, Bordeaux, Mercato.

Voilà une information qui risque encore d’agacer les supporters de l’Olympique de Marseille, déjà très remontés ces derniers jours.

Alors que le club phocéen sort d’un mercato estival jugé décevant, l’ailier des Girondins de Bordeaux Malcom (20 ans) a fait une étonnante révélation à Canal+ Sport. En effet, le Brésilien a eu l’opportunité de signer à l’OM en 2015, jusqu’au refus du patron de l’époque. « Je suis arrivé à Marseille, on était d'accord sur tout, a raconté le Bordelais. Mais si je ne me trompe pas, je crois que le président n'a pas donné suite. Donc je suis retourné au Corinthians. »

Et le dirigeant concerné n’est autre que Vincent Labrune, tant critiqué pour ses décisions sur le marché des transferts, même si personne n'a la science infuse sur le mercato. Outre les ventes de joueurs majeurs poussées par des contraintes économiques, le natif d’Orléans est aussi connu pour avoir recalé un certain Riyad Mahrez. On peut donc parler d’une double boulette pour l’OM, qui peut se mordre les doigts en voyant Malcom exploser sous le maillot des Girondins.