OM : Macron fan de l'OM, c'est toujours bon à prendre pour Garcia !

Dans : OM, Ligue 1.

Élu président de la République dimanche soir avec plus de 66 % des suffrages face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron est un grand fan de football. Récemment, le patron du mouvement « En Marche » avait expliqué qu’il était un grand fan de l’OM, alors qu’il a rencontré Frank McCourt il y a quelques semaines et qu’il avait assisté à la rencontre entre Dijon et l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Invité à s’exprimer sur l’élection d’Emmanuel Macron, Rudi Garcia est forcément satisfait de voir un amoureux du jeu et du football au pouvoir.

« Emmanuel Macron fan de l’OM ? C'est bien, cela veut dire qu'il aime le football. Qu'il aime l'OM, c'est un plus (rires). Comme tous les gens de haut-niveau, le président de la République supportera les clubs français en Coupe d'Europe. Notre objectif à nous est de s'y qualifier » a-t-il confié en conférence de presse après la victoire olympienne face à l’OGC Nice dimanche (2-1).