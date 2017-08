OM : Luiz Gustavo, le principal atout… offensif de Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Parmi les quatre nouveaux venus à l’Olympique de Marseille, une recrue a particulièrement brillé lors de ses premières apparitions.

On parle évidemment de l’attaquant Valère Germain, efficace pendant les matchs de préparation, puis auteur d’un triplé contre Ostende (4-2) la semaine dernière, au troisième tour préliminaire retour de l’Europa League. Mais pour Rudi Garcia, l’ancien Monégasque n’est pas le seul renfort devenu indispensable à l’OM. Déjà fan de Luiz Gustavo, l’entraîneur olympien estime que son équipe a besoin du milieu défensif pour se lâcher en attaque.

« C’est un peu celui qui nous permet toutes les audaces offensives, a commenté le technicien. Il est amené à équilibrer l’équipe, il le fait très bien mais il ne peut pas non plus le faire tout seul. Défendre, c’est l’affaire de tous. Autant j’ai mon premier attaquant à coté de moi (Steve Mandanda) quand j’ai le ballon, autant mon premier défenseur c’est Valère Germain, notre première ligne défensive. Il n’y a pas que Luiz mais c’est vrai que généralement, quand on attaque, il est important et pas seulement quand on a le ballon. » A croire que le Brésilien a déjà fait oublier son prédécesseur William Vainqueur.