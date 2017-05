OM : Lopez se dope, et c'est grâce à vous

Dans : OM, Ligue 1.

Décisif lors de la belle victoire de l'Olympique de Marseille contre Caen dimanche (1-5), Maxime Lopez a fait taire les critiques. Et il aime ça !

Profitant du faux pas de Bordeaux à Dijon (0-0), le club marseillais est pleinement de retour dans la course pour le Top 5. Sixième de Ligue 1, avec un petit point de retard sur le FCGB à trois journées de la fin, Marseille continue à croire à l'Europe. Et si ce rêve est toujours accessible, c'est grâce à certaines individualités, comme Maxime Lopez. Auteur d'un doublé contre Caen, qui le fait entrer dans l'histoire de l'OM puisqu'il est devenu le plus jeune Marseillais à marquer deux buts dans un même match lors des trente dernières saisons, le milieu de 19 ans a fait fermer des bouches.

« Je suis décisif et c'est ce qui me manquait depuis quelques matchs. Peu importe le fait de jouer plus bas ou plus haut. J'ai été pas mal critiqué ces derniers temps par rapport à mes prestations. J'avais à cœur de réagir. C'est ce que je me suis dit avant le match et c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est mon premier doublé en Ligue 1. Je suis très content et j'ai entendu les supporters scander mon nom, ça fait chaud au cœur », a lancé, en zone mixte, Lopez, qui répond donc aux critiques sur le terrain après avoir mangé son pain noir sous le maillot phocéen.