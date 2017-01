OM : Leya Iseka refourgué à un second couteau belge

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

La carrière marseillaise d'Aaron Leya Iseka, le jeune frère de Michy Batshuayi, est en train de tourner court, puisque sauf surprise l'attaquant prêté par Anderlecht lors du dernier mercato d'été va repartir en Belgique. N'ayant convaincu ni Franck Passi, ni Rudi Garcia, Aaron Leya Iseka n'a pas rempli les clauses de l'option d'achat et l'OM peut donc le renvoyer à l'expéditeur sans délai. Mais à priori, du côté du Royal Sporting Club Anderlecht, on ne compte pas non plus sur Leya Iseka, et ce dernier pourrait ne même pas passer par le club de la banlieue de Bruxelles.

Le quotidien belge en langue flamande NieuwsBlad affirme en effet ce mercredi que Aaron Leya Iseka devrait être prêté dès maintenant à la formation du Royal Excel Mouscron. Pas de quoi s'enflammer pour le jeune attaquant, puisque cette équipe pointe à la 16e et dernière place de la Jupiler League, l'équivalent de la Ligue 1 en Belgique. Si ce prêt se confirmait, Aaron Leya Iseka aurait alors pour mission d'essayer de contribuer au maintien de cette équipe. On serait alors bien loin des promesses de l'été dernier.