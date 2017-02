OM : Les trois grands attaquants dans le viseur pour cet été

Dans : OM, Mercato.

Que Bafetimbi Gomis reste ou pas, l’Olympique de Marseille n’aura plus le choix et devra obligatoirement recruter un avant-centre l’été prochain.

L’ouverture du marché des transferts est encore loin, mais cela n’empêche pas les dirigeants marseillais de se positionner en amont sur plusieurs dossiers, comme cela avait été le cas pour Dimitri Payet, contacté bien avant que son transfert à l’OM ne s’effectue. Ils seraient donc à l’heure actuelle trois à être ciblés par la cellule de recrutement marseillaise, même si ce chiffre a bien évidemment de grandes chances d’augmenter d’ici au mois de juillet. En premier lieu, la presse italienne évoque l’intérêt persistant pour Edin Dzeko, qui fait partie de ces buteurs de niveau international qui feraient l’unanimité, même si l’AS Roma a déjà fait savoir qu’elle n’avait aucune intention de s’en séparer. Ce lundi, The Mirror place Kevin Gameiro, qui sera sur la liste des transferts cet été, dans l’objectif du club provençal. Un véritable renard des surfaces dont les appels incessants pourraient beaucoup plaire à un certain Dimitri Payet.

Enfin, selon Goal, le troisième attaquant ciblé ne serait autre qu’Olivier Giroud, qui a clairement perdu sa place de titulaire à Arsenal cette saison. L’attaquant français, qui a récemment prolongé au sein du club londonien, a bien évidemment affiché son désir de continuer sa carrière chez les Gunners, où il est arrivé en 2012. Mais cette saison, entre la probable élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich et ses seules six titularisations en championnat, la situation est tout de même beaucoup plus délicate. Ce dont pourrait profiter l’OM pour se positionner afin de tenter de conclure un autre retour d’un international français au pays.