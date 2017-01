OM : Les supporters, le point faible de Marseille selon Riolo

Dans : OM, Mercato.

Grâce au bras de fer entamé par Dimitri Payet à West Ham, l’Olympique de Marseille espère finaliser le transfert du milieu offensif cet hiver.

Alors que le club londonien continue de bloquer son joueur, certaines sources parlent toujours d’un possible départ contre 40-45 M€. Si l’on prend également en compte le salaire de l’international français, son arrivée pourrait coûter très cher à l’OM. Trop cher aux yeux de Daniel Riolo qui estime que les dirigeants phocéens agissent sous la pression des supporters depuis des années.

« Comme le mercato ne bouge pas à l’OM, qu’il ne se passe rien, la nouvelle direction va faire exactement ce qu’ont fait tous les autres présidents de ce club, c’est à dire céder à la pression populaire, a critiqué le consultant de RMC. Le mal de l’OM c’est la pression populaire, la trop grande place donnée à l’opinion populaire. »

L’addition pour Payet

« Ce n’est pas comme cela qu’on dirige, que ce soit en politique ou dans un club de foot. Les mecs veulent une star donc on leur donne une star. Mais à quel prix ? Ça va coûter au global entre 70 et 90 M€, entre le montant du transfert, et le salaire sur un contrat de quatre ans, a estimé Riolo. A ce tarif là c’est un non-sens économique. C’est une aberration totale. » Avec Payet, le budget de 200 M€ annoncé par le propriétaire Frank McCourt serait déjà bien entamé.