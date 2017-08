Dans : OM, Ligue 1.

Dans 8 jours, le mercato estival fermera ses portes. Et du côté de l'Olympique de Marseille c'est le fameux grand attaquant qui suscite toutes les passions et désormais les interrogations des supporters. Mais du côté de Rudi Garcia cela commence à sérieusement devenir un sujet d'agacement. Et si en plus ces mêmes supporters émettent des doutes sur la qualité du jeu de leur équipe préférée, alors là c'en est trop pour le technicien de l'OM.

« L’inquiétude des supporters ? Ce n’est pas mon problème l’inquiétude des supporters, celle la presse etc...mais c'est bien que vous en parliez », a répondu un Rudi Garcia visiblement agacé lorsque ce thème a été abordé. Le coach de l'Olympique de Marseille voulait-il envoyer un message à ses dirigeants avec cette réponse qui laisse ouvertement sous-entendre qu'il n'a pas toujours son mot à dire lors de cette période ? Allez, dans une semaine si l'OM est qualifié pour l'Europa League et a signé quelques renforts, on n'en parlera plus.